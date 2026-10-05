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Berliner Zeitung: Визит Мерца в Киев похож на бегство из Германии

Berliner Zeitung: Визит Мерца в Киев похож на бегство из Германии

Berliner Zeitung указала на резкий разрыв между теплым приемом Мерца в Киеве и снижением его популярности в Германии.

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