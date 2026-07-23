📷⚡️Специалисты ОАО «НИИЭВМ» завершили разработку и испытания белорусского синус-фильтра для выходных цепей частотных преобразователей переменного тока.
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📷⚡️Специалисты ОАО «НИИЭВМ» завершили разработку и испытания белорусского синус-фильтра для выходных цепей частотных преобразователей переменного тока.