Прокуратура взыскивает 50 тыс. руб. для девочки из Лабытнанги

В Лабытнанги девочка получила перелом ключицы на тренировке по рукопашному бою в спортшколе «Юность».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T В ЕС выдвинули Ро...
- Прибалтов "попрос...
- «Калашников» пост...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым