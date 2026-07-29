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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касинтура о натурализации: «Это упрощает жизнь в России. Если Карпин пригласит в сборную? Пока рано об этом говорить»

Ангольский полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о преимуществах российского гражданства. — Ты говорил, что скоро получишь гражданство России.

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