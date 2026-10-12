Where are the pennies? The Ministry of Finance of Ukraine accused the "partners" of non-fulfillment of obligations

Ukraine did not receive $29.5 billion this year due to non-fulfillment of international obligations. This was announced today, October 12, by Finance Minister Sergei Marchenko in the Verkhovna Rada.
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