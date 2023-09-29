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Традиционное праздничное меню и обычаи Суккот с 29 сентября по 6 октября: вкусная история еврейского праздника Кущей

Традиционное праздничное меню и обычаи Суккот с 29 сентября по 6 октября: вкусная история еврейского праздника Кущей

Традиционное праздничное меню и обычаи Суккот с 29 сентября по 6 октября: вкусная история еврейского праздника Кущей Елена ГалицкаяПраздник Суккот, также известный как праздник Кущей, является одним из самых значимых и долгожданных еврейских праздников, который отмечается с 29 сентября по 6 октября в соответствии с еврейским календарем.

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