Традиционное праздничное меню и обычаи Суккот с 29 сентября по 6 октября: вкусная история еврейского праздника Кущей Елена ГалицкаяПраздник Суккот, также известный как праздник Кущей, является одним из самых значимых и долгожданных еврейских праздников, который отмечается с 29 сентября по 6 октября в соответствии с еврейским календарем.
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