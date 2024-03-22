Минздрав: в больницы Подмосковья доставили 37 пострадавших в Crocus City Hall

В подмосковные больницы после теракта в Crocus City Hall доставили 37 человек, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии — у них диагностировали переломы и огнестрельные ранения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.
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