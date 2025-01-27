Нарышкин: на Западе пытаются принизить роль СССР в разгроме нацизма

Некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, значительно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны (1939 - 1945 гг) и принизить вклад СССР в уничтожение фашистской Германии и спасение Европы от нацизма.