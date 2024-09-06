Какому знаку зодиака повезет в финансовом плане с 9 по 15 сентября

Астролог поделился своим предсказанием. На предстоящей неделе представители различных знаков зодиака могут ощущать определенное напряжение в рабочих делах, что связано с положением Солнца в знаке Девы, а также с влиянием крупных планет — Сатурна и Юпитера.
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