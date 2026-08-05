Когда реальность сошла с ума

Безумие в лучшем проявлении — там, где здравый смысл уходит в отпуск, а улыбка выходит на работу.Как думаете, это гениальная случайность или все же чей-то тонкий расчет?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .
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