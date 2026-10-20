При появлении боли и отечности в суставах необходимо обратиться к врачу В России подагру все чаще диагностируют у людей младше 30 лет, хотя еще 15–20 лет назад с характерными жалобами преимущественно обращались пациенты старше 45–50 лет.
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