Затмевает Сочи в бархатный сезон: секретный курорт России покоряет сердца туристов Юлия ЧелкановаЕсли вы ищете необычные направления для отдыха, обратите внимание на Куршскую косу — уникальное место, которое не только завораживает своей природной красотой, но и предлагает богатое культурное наследие.