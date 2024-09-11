Затмевает Сочи в бархатный сезон: секретный курорт России покоряет сердца туристов Юлия ЧелкановаЕсли вы ищете необычные направления для отдыха, обратите внимание на Куршскую косу — уникальное место, которое не только завораживает своей природной красотой, но и предлагает богатое культурное наследие.
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