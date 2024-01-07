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Крымское информационное агентство

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  • СЭМЭН Иваницкий
    обычная сцуккка, кокляцкая(((Крымчанин спел ук...
  • Mark Kapustin
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На Крым идёт резкое похолодание

На Крым идёт резкое похолодание

С 8 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, усиление ветра и гололедица. Фото: Гала АмарандоПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8,9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь 9 января, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.

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