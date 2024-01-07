На Крым идёт резкое похолодание

С 8 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, усиление ветра и гололедица. Фото: Гала АмарандоПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8,9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь 9 января, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки.