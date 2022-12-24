Как будут ходить в праздники городские автобусы в Суздале

Без них будет не обойтись, такси на всех однозначно не хватит.В городе-музее и в майские праздники, и в новогодние каникулы и даже в серьёзные городские празднования почти все маршруты городских автобусов претерпевают хронологическую корректировку.
Без них будет не обойтись, такси на всех однозначно не хватит.В городе-музее и в майские праздники, и в новогодние каникулы и даже в серьёзные городские празднования почти все маршруты городских автобусов претерпевают хронологическую корректировку.
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