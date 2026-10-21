© Alex Brandon/APЕвропа и Украина будут саботировать мирную сделку президента США Дональда Трампа, которую он намерен заключить в декабре на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами.
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