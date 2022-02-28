Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    пишут, что в Харькове они прямо в  квартирах делают КП...им пофиг народ, а народ продолжает тупо молчать и поддержива...Басурин: национал...
  • Зоя Иманбаева
    ойейой.и как теперь бедолаги будут с Путиным обсуждать о Курилах...ну.насмешили с этими санкциями...😹😹🙈Япония внесла в с...
  • Нина Белякова
    Этот с Альцгеймером зря перчатками бросается, ненароком может руки отморозить, а может и еще что-нибудь!NetEase: Байден б...

Бородина пытается спрятать детей от происходящего в мире на курорте

Бородина пытается спрятать детей от происходящего в мире на курорте

Бородина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором сообщила, что покидает Россию. Она призналась, что настроение у нее «на минусе», но приняла решение уехать в отпуск, чтобы отвлечь детей от происходящих в мире политических событий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх