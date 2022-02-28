Бородина пытается спрятать детей от происходящего в мире на курорте

Бородина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором сообщила, что покидает Россию. Она призналась, что настроение у нее «на минусе», но приняла решение уехать в отпуск, чтобы отвлечь детей от происходящих в мире политических событий.
Бородина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором сообщила, что покидает Россию. Она призналась, что настроение у нее «на минусе», но приняла решение уехать в отпуск, чтобы отвлечь детей от происходящих в мире политических событий.
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