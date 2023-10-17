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Калуга-поиск

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В Калуге разыскивают 78-летнего мужчину

В Калуге разыскивают 78-летнего мужчину

В Калуге ведутся поиски без вести пропавшего мужчины, об этом ночью сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 78-летний калужанин Михаил Дмитриевич #Борисов исчез 16 октября, с тех по его местонахождение неизвестно.

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