Адвокаты Хантера Байдена опасаются за своего клиента после победы Трампа

Победа Трампа на выборах угрожает Хантеру Байдену, так как спецпрокуроры могут занять более жесткую позицию на суде, заявили адвокаты сына действующего президента США, 1 декабря сообщила газета The Washington Post.
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