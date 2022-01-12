Не станут российские силовики сопли жевать.

Трагические события в Казахстане, в некоторой степени разрушают всю мифологию сторонников и лоббистов бесконтрольной трудовой (и не очень, а вообще всякой), что, дескать, вся эта миграция никакой проблемы, или тем более опасности, не представляет.
Трагические события в Казахстане, в некоторой степени разрушают всю мифологию сторонников и лоббистов бесконтрольной трудовой (и не очень, а вообще всякой), что, дескать, вся эта миграция никакой проблемы, или тем более опасности, не представляет.
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