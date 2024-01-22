Моддер добавил в Baldur's Gate 3 новую полноценную расу фей Для Baldur’s Gate 3 состоялся ...

Моддер добавил в Baldur's Gate 3 новую полноценную расу фейДля Baldur’s Gate 3 состоялся выход крупной модификации, которая привлекла внимание многих пользователей: моддер labotor смог добавить в игру новую играбельную расу фей.
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