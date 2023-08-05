Сын Орбакайте продемонстрировал поклонникам всю степень своей принципиальности. Никита Пресняков соцсетиСпешно покинувший Россию после объявления частичной демобилизации Никита Пресняков категорически отказывается говорить на эту тему.
«Не нужны мне ваши советы»: сбежавший из России Никита Пресняков сделал категоричное заявление
Комментарии
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НМ
Нина Мельниченко
А кто это? Он что-то значит для нашей Родины?
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15 час.
лл
лина любимцева
Никита очень талантливый парень. Я удивлялась, почему его не видно и не слышно было в России? Он более талантливый парень!! Или в их семье Никите уже не было места на эстраде? Все бабушка и мать заняли.... А Никита талантливей их двоих, вместе взятых. Я видела!!
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8 час.
Zoia Goldshtab
Таких Никит с России пропасть,только не надо им мешать ,особенно старой актёрской мафии в виде Киркорова и иже с ним.......
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7 час.
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