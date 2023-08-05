«Не нужны мне ваши советы»: сбежавший из России Никита Пресняков сделал категоричное заявление

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лина любимцева

Никита очень талантливый парень. Я удивлялась, почему его не видно и не слышно было в России? Он более талантливый парень!! Или в их семье Никите уже не было места на эстраде? Все бабушка и мать заняли.... А Никита талантливей их двоих, вместе взятых. Я видела!!