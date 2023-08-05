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«Не нужны мне ваши советы»: сбежавший из России Никита Пресняков сделал категоричное заявление

«Не нужны мне ваши советы»: сбежавший из России Никита Пресняков сделал категоричное заявление

Сын Орбакайте продемонстрировал поклонникам всю степень своей принципиальности. Никита Пресняков соцсетиСпешно покинувший Россию после объявления частичной демобилизации Никита Пресняков категорически отказывается говорить на эту тему.

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Комментарии
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НМ
Нина Мельниченко
А кто это? Он что-то значит для нашей Родины?
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15 час.
лл
лина любимцева
Никита очень талантливый парень. Я удивлялась, почему его не видно и не слышно было в России?  Он более талантливый парень!! Или в их семье  Никите уже не было места на эстраде? Все бабушка и мать заняли.... А Никита талантливей их двоих, вместе взятых. Я видела!!
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8 час.
Zoia Goldshtab
Таких Никит с России пропасть,только не надо им мешать ,особенно старой актёрской мафии в виде Киркорова и иже с ним.......
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7 час.

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