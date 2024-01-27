Развод перед юбилеем

Елизавета сообщила мужу о том, что собирается с ним развестись накануне юбилея свадьбы. Вообще то, до важного дня, в который планировалось отметить тридцатую годовщину свадьбы, оставалось еще чуть больше месяца, так что Елизавета считала, что в принципе, все отлично успеют переменить планы о том, чтобы явиться к ним на праздник… Она, естественно и не начинала к нему готовиться — зачем, если все равно дальше все мысли и время будут заняты разводом? Она сообщила о том, что они разводятся, между завтраком и обедом, будничным тоном, предварительно убедившись, что муж перестал коситься в газету с головоломки, за разгадыванием которых он мог проводить долгие часы… - Как это… Какой развод, Лиза? Взгляд Михаила из-за толстых линз очков было трудно расшифровать, но Елизавете супруг напоминал огромную и ошарашенную тем, что ее внезапно вытянули из дупла на солнечный свет, сову.