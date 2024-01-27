ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Пусть собираются толпами и дуют на свои ветряки...Как Байден кинул ...
  • Балу -
    Да и хрен бы с ней, с этой гейской еуропой!... Сами этого захотели - сами теперь пускай и расхлебывают...Как Байден кинул ...
  • Галина Смирнова
    Самый вредный человек - Небинарный гомосек. Скользкий да ехидный, Гендерно-флюидный! :-)Наконец-то! В Рос...

Развод перед юбилеем

Развод перед юбилеем

Елизавета сообщила мужу о том, что собирается с ним развестись накануне юбилея свадьбы. Вообще то, до важного дня, в который планировалось отметить тридцатую годовщину свадьбы, оставалось еще чуть больше месяца, так что Елизавета считала, что в принципе, все отлично успеют переменить планы о том, чтобы явиться к ним на праздник… Она, естественно и не начинала к нему готовиться — зачем, если все равно дальше все мысли и время будут заняты разводом? Она сообщила о том, что они разводятся, между завтраком и обедом, будничным тоном, предварительно убедившись, что муж перестал коситься в газету с головоломки, за разгадыванием которых он мог проводить долгие часы… - Как это… Какой развод, Лиза? Взгляд Михаила из-за толстых линз очков было трудно расшифровать, но Елизавете супруг напоминал огромную и ошарашенную тем, что ее внезапно вытянули из дупла на солнечный свет, сову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
radiofree RF
Кризис среднего возраста.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх