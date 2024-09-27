В Португалии судят «фальшивую учительницу» математики

Преподаватель математики Паула Пинту Перейра, не имеющая соответствующего образования судится с министерством образования Португалии, уволившем ее с работы и требующем компенсировать ущерб, нанесенный государству, 27 сентября передает португальское отделение CNN.
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