Визит Такера Карлсона в Москву вызвал на Западе «вьетнамские ассоциации»

В общей атмосфере истерики, разразившейся в западных средствах так называемой информации в связи с неподтвержденным визитом известного американского журналиста в столицу России, проскочила и очень показательная параллель с поездкой культовой актрисы Джейн Фонды во Вьетнам в 1972 году.