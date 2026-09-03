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Царьград

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Коболли победил Скулкейта во втором круге US Open

Коболли победил Скулкейта во втором круге US Open

Итальянский теннисист Флавио Коболли одержал победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом во втором раунде Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

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