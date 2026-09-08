Экс-звезда "Дома 2", жена миллионера Новикова Инесса Шевчук в "голом" платье посетила выставку Bvlgari в Китае

32-летняя Инесса Шевчук посетила выставку Bvlgari в Шанхае. Экс-звезда реалити-шоу "Дом 2" и супруга владельца издательства "Эксмо" Олега Новикова показала свой наряд в соцсетях.
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