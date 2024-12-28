В Ноябрьске скульптурки белок получили к праздникам балетные пачки

На Ямале продолжается флешмоб с одеванием скульптур тех или иных животных — вслед за мамонтом Митей из Салехарда и оленем из Аксарки к праздникам свои наряды получили белки, которые находятся у здания администрации Ноябрьска.
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