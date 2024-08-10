МО РФ: Ми-28НМ нанесли мощные удары по живой силе ВСУ под Курском

В Министерстве обороны РФ сообщили о нанесенных мощных ударах неуправляемыми авиаракетами С-13 с российских вертолетов Ми-28НМ по живой силе и бронетехнике ВСУ, располагающихся в приграничном районе Курской области.
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