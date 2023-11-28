День памяти апостола и евангелиста Матфея 29 ноября: особые обычаи и приметы связаны с праздником Дарья ПивненкоВ Православной Церкви России, день памяти апостола и евангелиста Матфея всегда приходит на 29 ноября.
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