RV: в Курской области пленные ВСУ на коленях обратились к командиру ВС РФ

Вера смелых

Плен - это подаренная жизнь. А это говно на жизнь не имеет права, вторгшись на нашу землю. Кто видел ролик с камеры наблюдения, как они напали на наших погранцов, и эту гибель наших ребят, тот согласится - после допроса нацисты должны, как террористы, лежать в канаве жопой кверху, и рожей в землю! Бандеровским диверсантами - только смерть! И одной пули на них жаль - а деревья вдоль дороги стоят...