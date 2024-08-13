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RV: в Курской области пленные ВСУ на коленях обратились к командиру ВС РФ

RV: в Курской области пленные ВСУ на коленях обратились к командиру ВС РФ

Армия ВС РФ взяла в плен зашедших в Курскую область боевиков ВСУ. Трое боевиков стали на колени и обратились к командующему пленившего их подразделения.

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Комментарии
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Вера смелых
Плен - это подаренная жизнь. А это говно на жизнь не имеет права, вторгшись   на нашу землю. Кто видел ролик с камеры наблюдения, как они напали на наших погранцов, и эту гибель наших ребят, тот согласится - после допроса нацисты  должны, как террористы, лежать в канаве жопой кверху, и рожей в землю! Бандеровским диверсантами - только смерть! И одной пули на них жаль - а деревья вдоль дороги стоят...
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17 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot; пленные ВСУ на коленях обратились к командиру ВС РФ&quot; - ЕСЛИ руки не в крови - пусть живут!
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16 час.
Grandad
Читайте внимательно: &quot;пленные боевики&quot;. Правда, снепонятно, что имел в виду автор, употребляя это слово. Его используют где нужно и где не нужно, совершенно не  задумываясь о смысле.
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15 час.

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