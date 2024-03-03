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Один подросток погиб и один пострадал в ДТП с пьяным водителем под Иркутском

Один подросток погиб и один пострадал в ДТП с пьяным водителем под Иркутском

ГУ МВД России по Иркутской области В Иркутской области один подросток погиб и еще один пострадал в ДТП с пьяным 19-летним водителем без прав, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Иркутской области.

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