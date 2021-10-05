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ЦРУ стало терять агентов по всему миру, особенно – в России

В последнее время участились случаи перевербовки, задержания и убийств агентов ЦРУ, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на секретуную телеграмму ведомства, отправленные своим локальным резидентурам, попавшую в распоряжение журналистов.

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