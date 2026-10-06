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Регионы России

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Неофициальный браузерный порт Grand Theft Auto V прекратил работу

Неофициальный браузерный порт Grand Theft Auto V прекратил работу

Появившийся недавно неофициальный браузерный порт игры Grand Theft Auto V, работающий локально благодаря технологии WebAssembly, прекратил свою работу через несколько часов после запуска.

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