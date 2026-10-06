Неофициальный браузерный порт Grand Theft Auto V прекратил работу

Появившийся недавно неофициальный браузерный порт игры Grand Theft Auto V, работающий локально благодаря технологии WebAssembly, прекратил свою работу через несколько часов после запуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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