Индекс потребления самых популярных в пандемию товаров упал до минимума с середины февраля

Коронавирусный индекс (Covindex), который отражает картину потребления самых востребованных товаров на фоне COVID-19 у россиян, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов — до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля.
Коронавирусный индекс (Covindex), который отражает картину потребления самых востребованных товаров на фоне COVID-19 у россиян, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов — до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля.
Свежие комментарии