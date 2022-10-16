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Индекс потребления самых популярных в пандемию товаров упал до минимума с середины февраля

Индекс потребления самых популярных в пандемию товаров упал до минимума с середины февраля

Коронавирусный индекс (Covindex), который отражает картину потребления самых востребованных товаров на фоне COVID-19 у россиян, на неделе с 3 по 9 октября опустился сразу на 6 пунктов — до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля.

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