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«Ты послан мне судьбой»: приёмная дочь Алёны Кравец показала романтичное фото с возлюбленным

«Ты послан мне судьбой»: приёмная дочь Алёны Кравец показала романтичное фото с возлюбленным

Приёмная дочь Алёны Кравец, 19-летняя Даниэлла, рассказала в личном блоге о радостном событии — в её жизни появилась настоящая любовь.

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