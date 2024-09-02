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Живая Кубань

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Ребёнку-инвалиду в Сочи отказали в получении необходимого медицинского изделия

Ребёнку-инвалиду в Сочи отказали в получении необходимого медицинского изделия

Ребёнку-инвалиду в Сочи отказали в получении необходимого медицинского изделияМама годовалого малыша из Сочи, которому отказали в обеспечении медицинским изделием, обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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