В Архангельской области 3 тыс. человек переехали из аварийных домов

В Архангельской области действует 35 соглашений о комплексном развитии территорий, из которых 25 заключены в Архангельске, пять — в Северодвинске, четыре — в Котласе и одно — в Вельске.
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