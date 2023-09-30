Значение лесов для планеты

Господа, САМОЕ ГЛАВНОЕ, что ЛЕС - КОЛЫБЕЛЬ ВОДЫ! О этом писал ШАУБЕРГЕР. Виктор Шаубергер, простой лесничий, сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия XX столетия и своей техникой завихрения открыл человечеству совершенно новые источники энергии. Более 70 лет тому назад Виктор Шаубергер показал, как можно очистить нашу воду естественным способом и как использовать ее огромную силу. Если бы мы воспользовались тогда познаниями Виктора Шаубергера, то у нас была бы не только хорошая вода, но и дешевая и чистая энергия из воды и воздуха.

Карпов Илья

Шаубергер был также против подачи грунтовой воды наверх насосом (обычной сегодня). С его точки зрения, грунтовая вода "не созрела", чтобы использовать её как питьевую воду. Она должна ещё полежать глубоко под землей. Только вода, которая сама выходит на поверхность, т. е. вода источника, является достаточно созревшей, т. к. она прошла весь цикл развития. Шаубергер рано понял необходимость конструирования приборов, которые снабдили бы человека питьевой водой, имеющей качества воды источника. "Сегодня, когда почти все здоровые источники или смолкли, или вода в месте своего рождения перехватывается и подается в селения по безграмотно построенным трубопроводам, почва и весь животный мир переведены на несвежую, безвкусную, а следовательно, нездоровую воду", нужна экстренная помощь. Хлорированная и физически разрушенная вода ведёт не только к закономерному физическому распаду, но и является причиной проявления духовного распада, а отсюда систематической дегенерации человека и всего живого". Основываясь на естественном завихрении воды и воздуха, Шаубергер сконструировал домашние мини-электростанции и даже приводные двигатели для самолётов. Изобретатель первых реактивных самолетов Хейнкель, должно быть, "позаимствовал" свои идеи у Виктора Шаубергера. Понятно, что нацисты следили за Шаубергером и поставили его перед выбором: или руководство научно-исследовательским лагерем, или расстрел на месте. Позже американские оккупационные власти конфискуют всю документацию по проведению опытов, а Шаубергера захватят на 9 месяцев "в плен", в это время русские обыщут его квартиру в Вене, а затем взорвут её, чтобы никто не нашёл его исследований по левитации. Когда американцы отпустят Шаубергера, они запретят ему под угрозой ареста заниматься в дальнейшем исследованиями в этом направлении.