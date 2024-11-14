Два взрыва у зданий Верховного суда в Бразилии устроил террорист-смертник

Два взрыва в столице Бразилии у зданий Верховного суда и Палаты депутатов устроил один человек — 59-летний Франсиско Вандерли Луис, некогда кандидат в депутаты муниципалитета Санта-Катарина от Либеральной партии.
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