Заноза

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  • Андрей
    О каких штрафах может быть речь? Кто предлагает такие законы? Они точно россияне?"Если украинец ум...
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    И не только за военные. Своей гнили у нас и дома хватает."Если украинец ум...

"Если украинец умнеет, он становится русским": Россия погибнет без СМЕРШа

"Если украинец умнеет, он становится русским": Россия погибнет без СМЕРШа

В последнее время практически дня не проходит без сообщений об обстрелах Украиной российской территории; диверсиях, совершённых украинскими или местными проукраинскими террористами в России; о ликвидации у нас очередной необандеровской ячейки.

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