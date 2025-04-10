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ВСУ отменили приказ о мобилизации высокопоставленного коррупционера

ВСУ отменили приказ о мобилизации высокопоставленного коррупционера

ВСУ отменили приказ о мобилизации экс-главы фискальной службы Украины НасироваВооруженные силы Украины отменили приказ о зачислении бывшего главы фискальной службы страны Романа Насирова на военную службу, сообщили в 101-й отдельной бригаде Генштаба ВСУ.

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