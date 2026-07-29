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Ростех

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«Октава ДМ» во второй раз стала техническим партнером фестиваля Terra Melodia

«Октава ДМ» во второй раз стала техническим партнером фестиваля Terra Melodia

Фото: «Октава ДМ» Международный фестиваль национальных культур Terra Melodia во второй раз прошел при технической поддержке российского производителя электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологического партнера Госкорпорации Ростех).

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