«Октава ДМ» во второй раз стала техническим партнером фестиваля Terra Melodia

Фото: «Октава ДМ» Международный фестиваль национальных культур Terra Melodia во второй раз прошел при технической поддержке российского производителя электроакустической продукции «Октава ДМ» (технологического партнера Госкорпорации Ростех).
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