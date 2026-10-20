Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что российская сторона активно готовится к совещанию глав МИД «Группы двадцати» в США в конце октября 2026 года.
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