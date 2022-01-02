Происшествия

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Полицейские Междуреченска Кемеровской области подарили детям из подшефного детского дома поход в кинотеатр

Сотрудники полиции Междуреченска организовали для воспитанников подшефного детского дома «Единство» новогоднюю встречу и пригласили их в кинотеатр на показ фильма.

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