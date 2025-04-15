Крымские предприниматели продолжают менять вывески на иностранном языке Их заменяют на надписи на русском, сообщил в своём Telegram-канале Председатель Госсовета РК Владимир Константинов:«Эта идея встречает поддержку у предпринимательского сообщества Крыма.
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