Крымские предприниматели продолжают менять вывески на иностранном языке Их заменяют на надписи на русском, сообщил в своём Telegram-канале Председатель Госсовета РК Владимир Константинов:«Эта идея встречает поддержку у предпринимательского сообщества Крыма.