Зеленский обвинил политиков CША в лишении выплат для украинских пенсионеров

РИАМО - 12 янв. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция кандидата в американские президенты, губернатора Флориды Рона Десантиса и других республиканцев, которые блокируют выделение помощи Киеву, грозит оставить пенсионеров в стране без выплат.