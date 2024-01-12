Зеленский обвинил политиков CША в лишении выплат для украинских пенсионеров

РИАМО - 12 янв. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция кандидата в американские президенты, губернатора Флориды Рона Десантиса и других республиканцев, которые блокируют выделение помощи Киеву, грозит оставить пенсионеров в стране без выплат.
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