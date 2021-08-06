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Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и самым дорогим брендом России

Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и самым дорогим брендом России

Пятый год подряд Сбер признаётся самым дорогим брендом страны в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance.

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