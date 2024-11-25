Песков анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов в Уфе

Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступят с обращением к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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