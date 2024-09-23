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Царьград

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Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

15-летний зацепер погиб на втором километре станции «Серп и Молот».В Подмосковье 15-летний подросток забрался на крышу электрички и погиб от удара током.

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