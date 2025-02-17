В Устьянском округе пройдёт всероссийский фестиваль зимнего мотоспорта и туризма

Произойдёт это в середине марта на территории центра лыжного спорта «Малиновка».В этом году впервые в истории фестиваля на его трассах пройдут официальные всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах, где спортсмены смогут подтвердить свои спортивные звания и разряды.
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